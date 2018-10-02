Экс-руководитель структуры ЮУЖД получил срок за мошенничество

В Челябинской области осужден за мошенничество один из бывших руководителей Троицкой дистанции пути Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, бывший начальник производственного участка пути станций Нижне-Увельская – Уйский Троицкой дистанции пути Южно-Уральской железной дороги признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что в апреле – сентябре 2016 года менеджер ЮУЖД похитил средства, принадлежащие Троицкой дистанции пути Южно-Уральской железной дороги, на общую сумму 54,5 тысячи рублей. Мужчина изготавливал подложные счета на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд Троицкой дистанции пути, которые в действительности приобретать не намеревался. Фиктивные счета он предъявлял в экономический отдел и получал подотчет деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками линейного отдела полиции на станции Троицк.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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