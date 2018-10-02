Впервые за 18 лет в Магнитке построили новую школу

В Магнитогорске за год выросла новая школа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорский городской округ осмотрел новое образовательное учреждение МОУ СОШ №1, которая была построена в 144 микрорайоне города и открыта в этом году 1 сентября. Также глава региона посетил художественную школу и детскую школу искусств, где был проведен капитальный ремонт.

«Мы сегодня осмотрели новое здание школы, мало кто верил, но мы справились с задачей, построили ее в течение года, и открыли 1 сентября. Очень рады, что нам удалось возвести ее в установленные сроки, ведь эта школа была очень ожидаема жителями этого района. Это очень важно для Магнитогорска, потому что, смотря статистику, я увидел, что в городе уже более 18 лет не открывалось ни одной школы, – подчеркнул Борис Дубровский. – Также мы увидели, как преобразились детские школы творчества. Каждый раз это новая жизнь этих объектов, в них приходят дети, в них формируется наше будущее. Очень приятно, что это происходит, Магнитогорск – город-труженик, который зарабатывает самостоятельно и эффективно использует поддержку от области, и качество жизни граждан определяется и соответствует тому масштабу труда, который жители этого города демонстрируют».

Губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорский городской округ осмотрел новую школу на 825 мест. Глава региона в 2017 году поддержал решение городских властей о строительстве учреждения в 144-ом микрорайоне, в котором ведется активное жилищное строительство. К строительству школы приступили летом 2017 года. На эти цели по решению губернатора Бориса Дубровского из областного бюджета было выделено 594 миллиона рублей, софинансирование из местного бюджета составило 10 миллионов рублей.

На сегодняшний день школа функционирует в полном объеме. Образовательное учреждение трехэтажное и состоит из пяти блоков. В планировку здания заложен принцип территориального разделения школьников по возрасту с учетом размещения всех необходимых помещений для проведения обучения детей I, II, III ступеней. Также здесь предусмотрены два спортивных зала, бассейн, столовая с буфетом, актовый зал, библиотека, детские площадки и зоны для занятий спортом на прилегающей территории.

В настоящее время в школе учатся 627 детей, в этом году на базе образовательного учреждения сформировано семь первых классов. Школа находится в правобережной части Магнитогорска, в Орджоникидзевском районе. Ее открытие позволило уменьшить загруженность школ южной части города, снизить на 50% количество обучающихся во вторую смену в двух ближайших учебных заведениях. В новой школе полноценно организовано во второй половине дня дополнительное образование детей, учреждение является центром физкультурно-спортивной работы с детьми в микрорайоне.

Кроме того, Борис Дубровский посетил детскую школу искусств №6 после капитального ремонта. Учебное заведение дополнительного образования является одним из лучших в Магнитогорске, за 2017-2018 годы более 100 учащихся школы стали лауреатами конкурсов различного уровня, стипендиатами министерства культуры Челябинской области, стипендиатом межрегионального отделения благотворительного фонда «Новые имена» под руководством Дениса Мацуева и фонда «Юные дарования» Владимира Спивакова. В школе искусств обучается 350 детей, работает 26 преподавателей, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Обучение ведется по предпрофессиональным программам и общеразвивающим программам. Школа проводит крупные международные проекты: «Баховская весна» (с участием музыкантов из Вены), «Памяти Шумана» (с участием музыкантов из Германии).

В рамках реконструкции школы искусств были выполнены демонтажные работы, перепланировка помещения, внутренняя и внешняя отделка, реконструкция электросетей и вентиляции. Установлена пожарная сигнализация, заменено покрытие полов, установлены дверные блоки, произведена наружная отделка фасада и крыльца, благоустроена территория и смонтировано наружное освещение. Детская школа искусств №6 была открыта 5 сентября 1979 года при педагогическом институте как вечерняя музыкальная школа. С 1987 года музыкальная школа получила новый статус «школы искусств» и переехала в здание по проспекту Ленина,108/1, площадью 429 квадратных метра.

Борис Дубровский завершил свой рабочий визит в муниципалитет посещением детской художественной школы, в которой в этом году прошел капитальный ремонт. В школе обучается более 800 человек, Обучение ведётся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись». В штате работает 27 преподавателей, 22 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую квалификационную категорию. Детская художественная школа признана лучшим образовательным учреждением дополнительного образования Челябинской области, а в 2007 году стала победителем всероссийского конкурса «Школа искусств – достояние Российского государства». За 2017-2018 учебный год лауреатами конкурсов различного уровня стали 735 учащихся школы.

В текущем году в художественной школе прошел капитальный ремонт в два этапа, в рамках которых выполнили общестроительные работы, заменены внутренние инженерные сети, оконные блоки и витражи, электропроводку. Также выполнено устройство входного крыльца и пандуса, благоустройство территории с заменой асфальтового покрытия и обрезкой деревьев, ремонт отмостков и цокольной части здания, отделка фасада, устройство водостоков.

Учебные классы теперь оснащены новыми магнитно-маркерными досками, телевизорами, новой мебелью, мольбертами. В здании размещены классы по направлению декоративно-прикладного искусства – класс керамики и гончарного искусства (народные промыслы и современное искусство керамики), класс станковой композиции, класс теории изобразительного искусства, академического рисунка и живописи. В цокольном этаже расположены: учительская, две мастерские для сушки, обжига и росписи керамических изделий (в том числе специальные печь для обжига и покрасочная камера для задувки и покраски готовых изделий из керамики, стеллажи для сушки и хранения готовых глиняных работ), учебно-методический, натюрмортный фонд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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