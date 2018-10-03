Челябинскому облсуду нашли временного председателя

И.о. председателя Челябинского областного суда назначен зампред, курировавший уголовные дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, приказом Председателя Верховного Суда РФ осуществление полномочий председателя Челябинского областного суда возложено на Вячеслава Малашковца.

С 2015 года он является заместителем председателя Челябинского областного суда, курирует рассмотрение уголовных дел. Возглавляет комиссию по приему квалификационного экзамена на должность судьи в Челябинской области, рассматривает дела в составе президиума областного суда. Судья первого квалификационного класса. Судейский стаж Малашковца 20 лет.

Напомним, Сергей Минин, который ранее возглавлял Челябинский областной суд, освобожден от исполнения этих обязанностей в связи с указом Президента РФ от 23 сентября, которым он назначен председателем Седьмого кассационного суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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