Магнитогорец, обещавший клиентам «корочки» трактористов, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело южноуральца, обещавшего клиентам обучить их профессиям тракториста и сварщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Магнитогорска, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе следствия установлено, что мужчина размещал в сети Интернет на сайте объявлений и в мобильном приложении одной из социальный сетей объявления об оказании содействия при обучении вождению и получении водительских удостоверений, а также удостоверений, свидетельствующих об окончании учебных заведений по специальностям «тракторист» и «сварщик». Потенциальные клиенты связывались с мошенником по указанному в объявлении номеру сотового телефона. Стоимость услуг варьировалась от 8 до 45 тысяч рублей.

Оплата «услуг» проводилась через мобильный банк, после получения денег магнитогорец на связь не выходил. И телефонные номера, и банковская карта, которые он использовал, были оформлены на подставное лицо.

От действий афериста пострадали 17 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 280 тысяч рублей. Мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором и дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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