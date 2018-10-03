Южноуральцы втроем срезали полкилометра силового кабеля

Транспортные полицейские Челябинска задержали троих мужчин, похитивших полкилометра силового кабеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, в конце сентября сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое жителей Челябинской области, 1991 и 1992 годов рождения, подозреваемые в краже силового кабеля с территории одного из железнодорожных предприятий.

Злоумышленники проникли на территорию предприятия в 4 часа утра и срезали ножницами по металлу кабель питания с козлового крана, после чего погрузили похищенное в личный автомобиль и попытались скрыться с места преступления, однако были задержаны сотрудниками транспортной полиции. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили в багажнике автомобиля кабель длиной около 100 метров.

В результате дальнейших следственно-оперативных действий было установлено, что задержанные с августа 2018 года совершили еще пять аналогичных краж. Похищенное имущество злоумышленники сдавали в пункты приема металла, а полученные деньги тратили на собственные нужды. Всего они похитили более 500 метров силового кабеля. Сумма ущерба, причиненного железнодорожному предприятию, составила около 400 тысяч рублей.

Следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Челябинск, Виктор Елисеев

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