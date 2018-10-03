Общественники: Челябинск ждет новый виток мусорного коллапса

Эксперты заявили, что мэрия Челябинска рано сообщила о победе над мусорным коллапсом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники проверили городские дворы после того, как глава Челябинска Евгений Тефтелев отчитался о вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) со стихийных свалок во дворах областного центра. Результаты оказались неутешительными.

«На «Интерактивную карту свалок» сейчас, в октябре, продолжают поступать сигналы о вновь образованных кучах мусора, обращения принимаются в постоянном режиме по телефону и на электронную почту исполкома движения, – поясняет представитель общественников Илья Пермяков. – Челябинская область стремительно движется в лидеры антирейтингов. На сегодня карта показывает нам 877 меток о свалках, тогда как неделю назад их было 773, а на момент начала мусорного кризиса только 420. Челябинск среди городов-миллионников занимает устойчивое первое место по количеству несанкционированных свалок. А теперь и Челябинская область закрепилась в тройке лидеров по стране согласно сайту «Интерактивной карте свалок».

По результатам мониторинга активистов все семь районов города остаются «в зоне поражения», к ним присоединяются и пригородные территории, куда сейчас сваливают отходы нерадивые перевозчики. Наибольшее число неубранных стихийных свалок в северо-западной части города, это Калининский и Курчатовский районы Челябинска, где проживает треть населения города. Не отстает от них Металлургический район, о решении «мусорной проблемы» в котором городские чиновники отчитались в первую очередь, – наибольшее число обращений жителей поступает сейчас именно оттуда. ТКО вывезли после недели завалов, но на том и закончили, а стихийные свалки продолжают расти во дворах.

«Отчитываться о решении проблемы и ликвидации последствий искусственно созданной мусорной катастрофы чиновники начали слишком рано. Мы ожидаем новый виток развития этой критической ситуации. К сожалению, в жернова этой истории попали обычные горожане, которые оказались самой незащищенной стороной и чьи интересы сейчас почему-то никто не озвучивает даже в публичной риторике», – считает представитель организации Антон Неверов.

Благодаря активной позиции жителей Челябинска и общественников был обнаружен ряд нарушений при выполнении работ перевозчиками отходов. В числе основных – несоблюдение графика вывоза ТКО, уборка и перевозка неспециализированными транспортными средствами, сваливание мусора по округе, минуя полигон.

«Мы получаем видеофакты от жителей, видим видеорепортажи тех местных журналистов, которые занимают объективную позицию во время возникшего кризиса. Машины едут с открытым верхом, рассыпая мусор по всему пути следования и город заново замусоривается. Во дворах происходит что-то неподдающееся нормальному восприятию – мусорные баки переполнены сгнившими за неделю отходами, их переворачивают погрузчиком, в результате чего зловонные массы разливаются по асфальту, а затем эти кучи начинают складывать в неприспособленный для работы с такого вида контейнерами автомобиль. На площадках сейчас столько отходов, что за ними не видно мусорных контейнеров. С таким подходом нас ждет еще большее бедствие, если местные чиновники не начнут, наконец, предпринимать реальных мер в работе по созданию нормальной инфраструктуры для формирования и развития мусорной отрасли в регионе», – прокомментировал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Более того, мусорный коллапс распространился уже и на другие города Южного Урала. Сейчас общественники продолжают мониторинг не только в Челябинске. На контроле находится ситуация с уборкой мусора в городах областного значения – Магнитогорске и Миассе, также их внимание привлечено к Сатке, Пласту, Южноуральску, жители которых уже обратились в региональный исполком движения с жалобами на начинающиеся завалы мусора во дворах.

Общественники связывают «мусорную катастрофу в Челябинске», в первую очередь, с недостоверностью данных в региональной Территориальной схеме обращения с ТКО и требуют от челябинских чиновников немедленно очистить дворы от свалок и восстановить бесперебойную работу по вывозу ТКО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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