Правительство России даст деньги на реконструкцию аэропорта Челябинск раньше обещанного

Правительство РФ перенесло на более ранний срок финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта к саммитам ШОС и БРИКС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, постановлением правительства Российской Федерации утверждены изменения в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы». В частности, документ закрепляет перенос финансирования (около 1 миллиарда рублей) на строительство аэродрома челябинского аэропорта на 2018-2019 годы. Ранее предполагалось, что реконструкция объекта, являющегося федеральной собственностью, пройдет только в 2020-2021 годах.

С просьбой рассмотреть вариант переноса финансирования губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти. После чего Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос.

«Этого решения мы добивались с того момента, как Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина Челябинская область была определена местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Нам необходимо было ускориться, чтобы подготовить всю необходимую инфраструктуру для проведения международных мероприятий. Проделана большая работа – переговоры длились фактически с весны и на протяжении всего лета. В результате необходимые изменения внесены в федеральную программу, деньги на строительство аэродрома будут направлены уже в 2018-2019 годах», – подчеркнул Борис Дубровский.

В ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона (ориентировочная площадь 76 тысяч квадратных метров), расширение существующего перрона (ориентировочная площадь 20 тысяч квадратных метров), строительство 28 мест стоянок под воздушные суда среднего класса. Все работы по реконструкции аэродрома предполагается осуществлять без прекращения эксплуатационной деятельности аэропорта. Стоимость реконструкции составляет 3 миллиарда рублей. В рамках второго этапа реконструкции планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.

Напомним, что работы по строительству нового аэровокзального комплекса уже ведутся за счет средств холдинга «Новапорт». Объект активно возводится и будет введен в срок, заверили в правительстве региона. На проект реконструкции аэродрома получено положительное заключение, но генподрядчика выберет Росавиация.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Шаль, курирующий реконструкцию аэропорта, на сегодняшний день решается вопрос о выборе единственного поставщика. «Работы активно ведутся, и это вселяет в нас уверенность в том, что аэродром будет построен вовремя, и мы сможем принять всех наших гостей летом 2020 года на саммитах ШОС и БРИКС», – отметил Сергей Шаль.

И аэродром, и аэропорт планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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