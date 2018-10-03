«День знаний» в челябинской школе может закончиться уголовным делом

Прокуратура подтвердила факт поборов в одной из школ Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, проведена проверка опубликованных в СМИ сведений о поборах с родителей учащихся МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска» на празднование мероприятия, посвященного «Дню знаний».

В ходе проверки факт уплаты законными представителями детей взносов подтвердился.

«Установлено, что в августе 2018 года на общешкольном родительском собрании принято решение об оказании материальной помощи в виде добровольных пожертвований на организацию праздника в размере 100 рублей с каждого учащегося. При этом, в нарушение Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» принцип добровольности при получении материальной помощи с родителей несовершеннолетних не соблюдался», – констатировали в надзорном ведомстве.

По указанному факту органами прокуратуры директору школы внесено представление об устранении нарушений закона.

По протесту прокурора приведено в соответствие с федеральным законодательством Положение «О школьном родительском комитете», которым на законных представителей учащихся ранее возлагалась обязанность по содействию в укреплении материально-технической базы образовательной организации путем привлечения денежных средств.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты рассмотрения представления и итоги доследственной проверки остаются на контроле в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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