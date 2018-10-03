С конкурсом по отбору перевозчиков мусора в Челябинской области разберется прокуратура

Челябинское УФАС направит информацию об аукционах по выбору перевозчиков твердых коммунальных отходов в прокуратуру области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, проводимые ООО «Центр коммунального сервиса» 5 аукционов по выбору исполнителя услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 11 муниципальных образований, содержат признаки нарушения действующего законодательства.

Однако по причине того, что в Челябинское УФАС Росcии обратились компании, не являющиеся участниками данных закупок и не сообщившие о нарушении их прав и интересов порядком размещения информации, согласно действующему законодательству такие жалобы признаются необоснованными.

Напомним, жалобы в Челябинское УФАС России поступили от двух челябинских компаний – ООО «Эко» и ООО «Эко-Сервис». Общая сумма начальных цен договоров по транспортированию ТБО на территории Сосновского, Красноармейского, Кунашакского, Троицкого, Октябрьского, Пластовского, Увельского, Еманжелинского, Еткульского и Коркинского муниципальных районов и Троицкого городского округа составила 190 миллионов рублей.

Антимонопольная служба в ходе рассмотрения данных жалоб и изучения аукционной документации обнаружила серьезные противоречия в части условий исполнения договора, что не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

По мнению ведомства, заказчиком не указано полной информации обо всех условиях и требованиях исполнения услуг по транспортированию, в том числе о количестве и владельце контейнеров, объеме ТКО, возможном расширении мест оказания данных услуг в случае выявления новых точек накопления отходов, ответственной организации за маркировку контейнеров, порядке и условиях обеспечения видеонаблюдения на мусоровозах, возможном изменении мест передачи (полигонов) ТКО. В результате потенциальным перевозчикам не представляется возможным определить и рассчитать расходы, что может привести к уменьшению круга участников закупки.

Теперь Челябинское УФАС России готовит информацию для направления в прокуратуру Челябинской области, которая должна будет рассмотреть основания для принятия мер прокурорского реагирования. Также антимонопольщики направят информацию в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и министерство экологии региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.18

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