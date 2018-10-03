В Челябинске шесть часов тушили частный коттедж

Из-за отсутствия доступа к водоему пожарным пришлось возить воду издалека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром, в 8:04, на Центральный пункт пожарной связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение от очевидцев, что в частном секторе напротив Центра сердечно-сосудистой хирургии горит открытым пламенем кровля одного из домов. К месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы города по повышенному номеру сложности.

Первые подразделения пожарной охраны прибыли уже через три минуты. Было установлено, что горит двухэтажный частный дом и пристроенный к нему гараж. Жители успели самостоятельно эвакуироваться. Было организовано три боевых участка: один ствол подали на тушение кровли, второй – на тушение гаража, в котором находился автомобиль, с третьим стволом звено газодымозащитной службы работало внутри здания. В результате борьбы с огнем открытое горение было ликвидировано в 08.57 часов.

Стоит отметить, что существовала реальная угроза соседним домам и строениям. Позднее обнаружение пожара позволило огню распространиться на значительную площадь: уже на подъезде к месту вызова сотрудники МЧС обнаружили интенсивное горение кровли. Поэтому пришлось не только бороться за горящий дом, но и защищать соседние. Ко всему прочему, в частном секторе наружный противопожарный водопровод не имел достаточного давления на нужды пожаротушения, подъезд к естественному водоему – пруду, был затруднен застройкой сектора. В итоге тушение проводилось методом подвоза воды. Окончательно справиться с возгоранием удалось лишь в 13:58.

В настоящее время сотрудники отделения дознания работают на месте пожара, устанавливая причину возгорания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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