Челябинца, решившего справить нужду на улице, приняли за извращенца

На территории детского сада в Челябинске задержали мужчину со спущенными штанами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 1 октября на территории дошкольного образовательного учреждения по улице Солнечная.

На пульт одного из частных охранных предприятий поступил сигнал: напуганные сотрудники рассказали, что на территорию детского сада забрался пьяный мужчина, который сначала угрожал воспитателям, а затем спустил штаны. Перепуганные женщины приняли его за эксгибициониста.

ЧОПовцы выдвинулись на место инцидента. «Сдаваться без боя извращенец не собирался – к нему пришлось применять наручники и слезоточивый газ. Задержанным оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения, с ним сейчас работают правоохранители», – цитирует U24 сотрудников предприятия.

Впрочем, в полиции версию о сексуальной подоплеке инцидента отвергли. Выяснилось, что напившийся до невменяемого состояния челябинец решил просто справить нужду, посчитав территорию детского сада самым подходящим местом для этого. В отношении правонарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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