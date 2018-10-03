Южноуралец, из-за которого утонула школьница, предстанет перед судом

Виновник трагедии на озере Чебаркуль предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Чебаркуля, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером 31 июля на озере Чебаркуль в Челябинской области южноуралец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял маломерным судном – гидроциклом «Bombardir GTX». При выполнении очередного маневра гидроцикл опрокинулся, в результате чего находившаяся с ним 15-летняя девушка, не имевшая спасательного жилета, упала в воду и утонула.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщили в региональном следственном управлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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