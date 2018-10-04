Челябинка, укравшая у горожан и банков больше 100 миллионов, отправится в колонию

В Челябинске мошенница осуждена за хищение у граждан и банков свыше 106 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал горожанку виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, с 2007 года по 2010 год злоумышленница совершила ряд хищений у граждан и крупных коммерческих банков.

Так, она оформляла подложные документы, при помощи которых соучастники получали кредиты в различных банках Челябинска под предлогом приобретения автомобилей. После этого женщина полученные автомобили продавала, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Кроме того, мошенница с соучастницей под видом заключения договоров займа под залог недвижимости, фактически заключала с челябинцами договоры купли-продажи недвижимости. Впоследствии квартиры реализовывала, а вырученные средства похищала.

Также она оформляла с гражданами договоры займа под предлогом последующего предоставления недвижимости в строящихся домах, однако фактически взятые на себя обязательства не исполняла, полученные средства похищала.

Этими действиями причинен ущерб 101 потерпевшему на сумму свыше 103 миллионов рублей, а также 5 коммерческим банкам на сумму свыше 3 милионов рублей.

После совершения преступлений злоумышленница скрылась от органов следствия, с 2012 года находилась в международном розыске, а в 2016 году задержана на территории России.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Исковые требования о возмещении материального вреда, заявленные потерпевшими, удовлетворены судом в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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