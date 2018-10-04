Прокуратура поддержала челябинцев, выступающих против уплотнительной застройки

Прокуратура Челябинска потребовала от мэрии прекратить уплотнительную застройку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению главы ведомства Виталия Лопина надзорное ведомство Челябинска провело проверку соблюдения прав жителей в результате проводимой уплотнительной застройки в черте областного центра.

«Проверкой установлено, что в нарушение требований градостроительного законодательства, заключающегося в обеспечении устойчивого развития территорий и создании благоприятных условий жизнедеятельности человека, в городе Челябинске застройка новых территорий осуществляется точечно, без учета необходимости строительства в новых микрорайонах объектов социального назначения, таких как детские сады, школы, поликлиники и т.д. Подобная негативная ситуация вызывает значительный общественный резонанс в городе Челябинске, нарушает права граждан на благоприятные условия жизнедеятельности», – заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данному факту главе города Евгению Тефтелеву прокурором внесено представление с требованием принять конкретные меры по изменению проводимой администрацией градостроительной политики, строительства детских садов, школ, поликлиник одновременно с застройкой новых микрорайонов.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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