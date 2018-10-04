В Магнитогорске автобус с пассажирами врезался в столб: есть пострадавшие

В Челябинской области ПАЗ с пассажирами врезался в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:30 на улице Советская, недалеко от супермаркета известной марки. Об этом сообщили жители Магнитогорске в социальных сетях.

«Автобус въехал в рекламную опору, все живы, пострадала женщина, сидевшая за водителем(закрывала лицо руками). Отказали тормоза», – написал один из очевидцев.

По данным горожан, в ПАЗе ехали сотрудники птицефабрики. В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.18

В пригороде Челябинска в поликлинике обвалился потолок. / Прокуратура поддержала челябинцев, выступающих против уплотнительной застройки. / Челябинка, укравшая у горожан и банков больше 100 миллионов, отправится в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»