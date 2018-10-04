В Магнитогорске автобус с пассажирами врезался в столб: есть пострадавшие

В Челябинской области ПАЗ с пассажирами врезался в столб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 10:30 на улице Советская, недалеко от супермаркета известной марки. Об этом сообщили жители Магнитогорске в социальных сетях.
«Автобус въехал в рекламную опору, все живы, пострадала женщина, сидевшая за водителем(закрывала лицо руками). Отказали тормоза», – написал один из очевидцев.
По данным горожан, в ПАЗе ехали сотрудники птицефабрики. В ГИБДД информацию о ДТП подтвердили.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.10.18
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