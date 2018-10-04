Антимонопольщики заинтересовались продажей билетов челябинских театров единственным агентом

ФАС завела дело о продаже билетов челябинских театров через одну-единственную фирму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба начала опрос жителей Челябинска, которым предлагается ответить на насколько вопросов для получения ведомством информации, необходимой для дальнейшего рассмотрения дел в отношении Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова и Челябинского государственного драматического Молодежного театра.

Напомним, УФАС возбудило два дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции в связи с непроведением театрами конкурентных процедур на право заключения договоров оказания услуг по продаже билетов и в связи c заключением договоров на оказание данных услуг путем проведения закупки у единственного поставщика – ООО «Городские Зрелищные Кассы» (КАССЫ.РУ).

«Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова и Челябинский государственный драматический Молодежный театр являются бюджетными учреждениями и при осуществлении закупочной деятельности руководствуются законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – напомнили в ведомстве.

Согласно части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Закрепленные заказчиками в Положениях о закупке условия позволяют осуществлять закупку у единственного поставщика во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур. Однако сам факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений является неправомерным, настаивают антимонопольщики. При осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным. При этом оказание услуг по продаже билетов может осуществляться различными хозяйствующими субъектами (билетными агентами), обладающими необходимым уровнем квалификации.

В связи с тем, что непроведение конкурентных процедур могло привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг билетных агентов, Челябинское УФАС России возбудило дела о нарушении закона о защите конкуренции.

Рассмотрение дел состоится 14 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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