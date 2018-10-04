На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение

В центре Челябинска ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта на пересечении улицы Цвиллинга с улицей Тимирязева до 6:00 часов 8 октября.

Кроме того, ежедневно до 8 октября с 00:00 до 5:00 на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева будет прекращено движение трамваев и троллейбусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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