В Челябинской области пьяный водитель снес ограждение у детского сада

В Кыштыме нетрезвый водитель врезался в ограждение перехода у детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 3 октября в Нижнем Кыштыме.

Водитель автомобиля ВАЗ 10-й модели врезался в автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный на стоянке по улице Соплякова, после чего вылетел на улицу Чернышевского, где снес ограждение у пешеходного перехода, врезавшись в него со стороны тротуара. Пешеходный переход был оборудован у детского сада.

«О нарушителе в ГИБДД сообщила одна из жительниц микрорайона. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали у водителя наличие алкогольного опьянения. Причем алкотестер показал немалые 1,46 промилле. Водительский стаж у мужчины – 30 лет, серьезных нарушений ПДД за этот срок у него не было», – цитирует kyshtym24.ru инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллу Завалий.

За повреждение ограждения южноуральцу придется заплатить 5-10 тысяч рублей. Кроме того, еще один штраф – в 30 тысяч рублей – его ждет за управление автомобилем в нетрезвом виде. Также мужчину могут лишить водительских прав на 1,5-2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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