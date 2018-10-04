«Слушаний еще не было, а они роют!» Челябинцев переполошила спецтехника на месте спорной часовни

Общественники заявили о попытке начать подготовку строительной площадки под часовню в сквере у ЮУрГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о подозрительной спецтехнике в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета появилось сегодня на странице инициативной группы «Челябинский урбанист».

«Напротив главного корпуса ЮУрГУ начали что-то бурить! Скорее всего, проводят геологические исследования перед строительством. Странно. Вам не кажется, что это немного преждевременно?» – написали активисты.

Дело в том, что 11 октября в Доме архитектора должны пройти публичные слушание по проекту строительства на территории сквера часовни. Против выступают многие горожане, в том числе автор поста. «Наверное, кто-то не знает, что проект храма не пройдет общественные слушания. Мы провели опрос в двух сетях, везде одинаковый процент: 93% против, 7% за строительство», – заявляют урбанисты.

Впрочем, общественники забывают, что в соцсетях зачастую в подобных опросах голосуют те, кто крайне неохотно приходит на публичные слушания. Подтверждением тому – комментарии под опубликованным постом. В его обсуждении приняли участие несколько десятков человек. Большинство авторов комментариев крайне негативно оценивают планы по строительству часовни. Однако лишь 2-3 человека заявили, что намерены принять участие в публичных слушаниях.

Впрочем, и в администрации Центрального района, и в епархии Русской Православной Церкви опровергли связь появления спецтехники в сквере напротив ЮУрГУ. Не исключено, что противников строительства часовни напугало обследование водопроводных сетей расположенного здесь же фонтана.

Напомним, публичные слушания, в том числе по проекту строительства часовни напротив главного корпуса ЮУрГУ, пройдут 11 октября в Доме архитектора. Начало в 13:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.18

В Челябинской области пьяный водитель снес ограждение у детского сада. / На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение. / Электросоцнормы не будет: правительство РФ готовит новый «световой» эксперимент. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»