Предприниматель из Сатки ответит в суде за торговлю контрафактом: ущерб 10 миллионов

Житель Сатки предстанет перед судом за торговлю контрафактной одеждой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном использовании чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб.

По версии следствия предприниматель с 2016 года в одном из торговых центров Сатки осуществлял розничную продажу контрафактной продукции под видом оригинальной при отсутствии заключенного соглашения с правообладателями.

«Несмотря на неоднократные уведомления о недопустимости реализации одежды и обуви, маркированной товарными знаками «Adidas», «Reebok» и «Nike» с использованием чужого товарного знака, обвиняемый реализацию контрафактного товара не прекратил», – отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъят весь контрафактный товар (кроссовки, брюки, спортивные сумки, рюкзаки, футболки, толстовки и др.) в количестве около 1 тысячи 500 единиц продукции.

В результате преступных действий правообладателям указанных товарных знаков причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 10,1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.18

«Слушаний еще не было, а они роют!» Челябинцев переполошила спецтехника на месте спорной часовни. / В Челябинской области пьяный водитель снес ограждение у детского сада. / На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»