На Южный Урал возвращаются дожди

Конец недели будет в Челябинской области дождливым.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие три дня на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, в отдельных районах небольшие. Завтра, 5 октября, на западе – местами сильные, на юге возможны грозы.

В выходные относительно теплая температура первой недели октября сменится вполне осенней. Так, если в ближайшую ночь синоптики обещают +6, +11 (хотя при прояснении температура может опускаться до -1, +4), а завтра – 12-17 градусов выше нуля (на юге +17, +22), то уже в субботу столбик термометра изрядно просядет: ночью ожидается +3, +8, днем – 8-13 градусов выше нуля.

В воскресенье температура воздуха продолжит снижаться: ночью ожидается -2, +3, днем – 5-10 градусов выше нуля (на юге – до +13 градусов).

В Челябинске синоптики ожидают аналогичную динамику. В ночь на пятницу – 8-10 градусов выше нуля, днем +15, +17. В субботу ночью похолодает до +7, +9, а днем воздух прогреется лишь до +9, +11. В ночь на воскресенье ожидается +1, +3, днем – 7-9 градусов выше нуля. Как и по области, все ближайшие три дня в Челябинске ожидаются дожди.

Челябинск, Виктор Елисеев

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