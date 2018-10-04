В Челябинской области сняли с электрички неадекватного пассажира

Транспортные полицейские Южного Урала сняли с электрички неадеквата в банкой анаши.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 3 октября сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции при сопровождении электропоезда сообщением «Челябинск – Верхний Уфалей» в первом вагоне выявили 32-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения и привлек внимание сотрудников полиции своим неадекватным поведением.

При проведении личного досмотра в кармане куртки пассажира была обнаружена и изъята картонная коробочка с веществом растительного происхождения, а в черном полиэтиленовом пакете, также принадлежавшем мужчине, – стеклянная банка емкостью 750 миллилитров с веществом растительного происхождения.

Согласно проведенному в экспертно-криминалистическом центре исследованию, все изъятое (из коробки и банки) вещество является каннабисом (марихуаной). Вес наркотического средства оказался значительным.

Как показала проверка, задержанный мужчина живет в Озерске, официально нигде не работает, ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году был судим за причинение вреда здоровью, в 2011 году – за совершенную кражу.

В настоящее время дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении выявленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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