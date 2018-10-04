Челябинец «заминировал» банк в Москве из-за «неправильного» ответа оператора

В Сочи за заведомо ложное сообщение об акте терроризма осужден житель Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, суд Лазаревского района Сочипризнал 55-летнего челябинца виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры.

«В суде установлено, что 29 июля 2018 года, мужчина, находясь на территории санатория, расположенного в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, действуя из хулиганских побуждений, сообщил по телефону сотруднику филиала крупного банка заведомо ложную информацию о том, что в одном из отделений банка Москвы будет произведен террористический акт», – рассказали в надзорном ведомстве.

По словам мужчины, он совершил звонок, поскольку не был доволен ранее полученными ответами от специалистов банка в ходе разговоров по «горячей линии» и хотел дезорганизовать нормальную работу кредитной организации, создать панику среди клиентов банка.

Суд, с учетом общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного, приговорил челябинца к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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