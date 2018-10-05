Нетрезвый челябинец пытался отобрать пистолет у полицейского

Пьяный южноуралец напал на двух полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Тракторозакводский» ночью был доставлен гражданин, применивший насилие в отношении полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей и прибывшего на вызов по факту нарушения тишины и покоя граждан в многоквартирном доме на улице Грибоедова.

На месте происшествия старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД и водитель дежурной части УМВД установили правонарушителя. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1994 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и отрицал факт допущенного им правонарушения.

Уже на улице, в ходе опроса заявителя, дебошир вступил с ним в конфликт и попытался нанести ему удары руками и ногами. Участковый потребовал немедленно прекратить противоправные действия, однако, мужчина не подчинился законным требованиям полицейского. На помощь коллеге подоспел дежурный водитель, которому правонарушитель, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости прекратить противоправные действия, причинил телесные повреждения и попытался завладеть его табельным оружием.

Участковый еще раз потребовал прекратить противоправные действия и предупредил нарушителя о применении огнестрельного оружия. Челябинец проигнорировал предупреждение, после чего полицейский выстрелил в воздух. Лишь после этого дебошир успокоился и был доставлен в районный отдел полиции.

«Заявитель и очевидцы подтвердили тот факт, что доставленный в ночное время громко слушал музыку, нарушая тишину и покой жильцов многоквартирного дома, в связи с чем в отношении него полицейскими составлен административный протокол за нарушение требований статьи 13 областного закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (нарушение покоя граждан и тишины). За данное нарушение предусмотрено наказание для граждан в виде административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следственным отделом по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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