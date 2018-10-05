В Челябинской области увеличили размер единовременной выплаты пенсионерам

Власти Южного Урала решили повысить единовременную выплатам пенсионерам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, повышенную выплату получат миллион пенсионеров региона.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, последние четыре года, несмотря на все потрясения, кризисы и санкции, областное правительство последовательно развивало экономику региона. В результате этой работы удалось устранить дефицит бюджета и сделать его профицитным. Поскольку основные экономические показатели региона выросли, по инициативе губернатора размер традиционной единовременной денежной выплаты для пенсионеров решили увеличить.

«В следующем году мы будем праздновать 85-летие Челябинской области и должны встретить эту дату достойно. Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше, комфортнее, с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты. Сейчас возможности позволяют нам увеличить их до 700 рублей», – подчеркнул Борис Дубровский.

Повышенную выплату с 1 ноября получат порядка 1 миллиона пенсионеров Челябинской области.

Это лишь начало подготовки к юбилею региона, отметил губернатор. Так, в ближайший год приоритетами областного правительства станут пять направлений работы. Это улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят в Челябинске. Пятое и не менее важное направление – здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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