Ни в чем себе не отказывайте: цена последнего айфона равна зарплате челябинского учителя за полгода

В Челябинске айфон последней модели обойдется педагогам почти в шесть зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии Дня учителя эксперты Авито выяснили, насколько педагогам Челябинска доступен самый популярный на вторичном рынке телефон. Город занял 14-е место по доступности для педагогов флагманских моделей смартфонов Apple, которые в среднем стоят 111 тысяч рублей.

Поступившие в продажу 28 сентября новые модели смартфонов Apple можно приобрести на Авито в среднем за 110 тысяч 980 рублей. По данным экспертов компании, Челябинск занял 14-е место как по величине средней зарплаты учителей – 21 548 рублей в месяц (средняя заработная плата учителя, указываемая в вакансиях «Авито Работа» с января по август этого года), – так и по доступности для них последних айфонов.

Наиболее доступны они в Москве, где педагоги зарабатывают больше, чем в других регионах: оклад учителя (53 тысяч 697 рублей) составляет 48% от цены нового смартфона. В Иркутске и Екатеринбурге стоимость гаджета составляет примерно три месячных зарплаты учителя: сибирские педагоги получают в месяц 37% от цены последнего айфона (41 тысячу 368 рублей), а екатеринбуржцы – 37% (40 тысяч 309 рублей). В Барнауле, где зафиксирована наименьшая зарплата, этот показатель составляет 12% (12 тысяч 823 рубля).

В целом по России учителям платят, в среднем, 30 тысяч 767 рублей, таким образом, новинка Apple обойдется педагогу почти в четыре зарплаты. Что касается Челябинска, то здесь, по данным Авито, средняя зарплата учителя составляет 21 тысячу 548 рублей. Так что если желание приобрести последнюю модель айфона подавит в челябинском педагоге голод, жажду и намерение платить за квартиру и проезд, он сможет накопить на модный гаджет за 5,5 месяца.

Впрочем, учителя-южноуральцы могут обойтись, к примеру, устаревшими и подержанными моделями. Их средняя цена на портале составляет 17 тысяч 719. В Челябинске педагог может купить на свою зарплату 1,2 смартфона Apple.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.18

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