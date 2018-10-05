Экс-министру здравоохранения Челябинской области придется заплатить более 60 миллионов штрафа

Вышестоящий суд отменил постановление об отмене штрафа экс-министру здравоохранения Челябинской области Виталию Тесленко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вышестоящий суд согласился с позицией прокурора о необоснованном снижении штрафа бывшему министру здравоохранения.

Напомним, 8 августа Ленинский районный суд Челябинска частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко об освобождении от дополнительного наказания в виде штрафа в неоплаченной части.

После вынесения приговора сумма назначенного судом штрафа снижалась апелляционной инстанцией с 300 до 100 миллионов рублей, а затем Центральным районным судом Челябинска до 70 миллионов рублей. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил почти 9,5 миллионов рублей штрафа. После чего суд решил снизить неоплаченную часть штрафа с 60,5 миллионов рублей до 5 миллионов рублей. А 29 августа Металлургический районный суд Челябинска принял решение об условно-досрочном освобождении Тесленко из мест заключения.

Прокурор, участвующий в данном судебном заседании Ленинского районного суда, внес апелляционное представление, указав на необоснованное снижение размера назначенного штрафа.

Сегодня апелляционная инстанция согласилась с прокурором, что обстоятельств для снижения штрафа не имелось.

Апелляционным постановлением областного суда постановление районного суда об освобождении от дополнительного наказания в виде штрафа в неоплаченной части отменено, в удовлетворении ходатайства адвоката отказано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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