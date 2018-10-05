Челябинцев бесплатно привьют от гриппа

Челябинцев приглашают в выходные привиться от гриппа.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в торгово-развлекательных комплексах города пройдет профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!». Взрослые смогут бесплатно поставить прививку от гриппа, а также получить консультацию специалистов по заболеванию респираторными вирусными инфекциями.
«Вакцинация продолжается уже около одного месяца. Это специфическая, самая надежная защита от гриппа, – отметила начальник управления здравоохранения Администрации города Челябинска Наталья Горлова. – В связи с тем, что не все люди успевают прийти в поликлинику по месту жительства в рабочее время, организована работа выездных бригад в торгово-развлекательных комплексах».
Прививочно-консультационные пункты будут открыты в ТРК «Куба», «Горки», «Леруа Мерлен», «Алмаз», «Родник», «Радуга», Торговый центр, «Кольцо», «Синегорье», «Фокус», «Фиеста», Досуговый центр «Импульс». Посетители смогут бесплатно поставить прививку от гриппа и задать специалистам интересующие их вопросы.
«Привиться смогут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний. Перед процедурой пациент будет осмотрен врачом. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет) и, желательно, полис обязательного медицинского страхования», – уточнили в мэрии.
«Вакцинацию проводят сотрудники лечебных учреждений Челябинска. Для этого в комплексах специально отведут места. Бригады будут укомплектованы всем необходимым для проведения иммунизации и оказания неотложной помощи, – рассказала Наталья Горлова. – Всех желающих привьют вакциной «Совигрипп», которую ВОЗ рекомендует для проведения массовых вакцинаций».
ГРАФИК РАБОТЫ ПЛОЩАДОК
6 октября, суббота:
10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)
09:00 – 16:00 магазин «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64)
10.00 – 16:00 Торговый центр (ул. Каслинская, 64)
09.30 – 15:00 ДЦ «Импульс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)
10:00 – 16:00 ТРК «КУБа» (ул. Цвиллинга, 25)
10.00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)
10.00 – 16:00 ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7)
10.00 – 16:00 ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16)
10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)
10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)
7 октября, воскресенье:
10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)
10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)
10:00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)
10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)
Челябинск, Виктор Елисеев
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