Челябинцев бесплатно привьют от гриппа

Челябинцев приглашают в выходные привиться от гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в торгово-развлекательных комплексах города пройдет профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!». Взрослые смогут бесплатно поставить прививку от гриппа, а также получить консультацию специалистов по заболеванию респираторными вирусными инфекциями.

«Вакцинация продолжается уже около одного месяца. Это специфическая, самая надежная защита от гриппа, – отметила начальник управления здравоохранения Администрации города Челябинска Наталья Горлова. – В связи с тем, что не все люди успевают прийти в поликлинику по месту жительства в рабочее время, организована работа выездных бригад в торгово-развлекательных комплексах».

Прививочно-консультационные пункты будут открыты в ТРК «Куба», «Горки», «Леруа Мерлен», «Алмаз», «Родник», «Радуга», Торговый центр, «Кольцо», «Синегорье», «Фокус», «Фиеста», Досуговый центр «Импульс». Посетители смогут бесплатно поставить прививку от гриппа и задать специалистам интересующие их вопросы.

«Привиться смогут лица старше 18 лет, у которых отсутствуют признаки ОРВИ и нет обострений хронических заболеваний. Перед процедурой пациент будет осмотрен врачом. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или военный билет) и, желательно, полис обязательного медицинского страхования», – уточнили в мэрии.

«Вакцинацию проводят сотрудники лечебных учреждений Челябинска. Для этого в комплексах специально отведут места. Бригады будут укомплектованы всем необходимым для проведения иммунизации и оказания неотложной помощи, – рассказала Наталья Горлова. – Всех желающих привьют вакциной «Совигрипп», которую ВОЗ рекомендует для проведения массовых вакцинаций».

ГРАФИК РАБОТЫ ПЛОЩАДОК

6 октября, суббота:

10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)

09:00 – 16:00 магазин «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64)

10.00 – 16:00 Торговый центр (ул. Каслинская, 64)

09.30 – 15:00 ДЦ «Импульс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16)

10:00 – 16:00 ТРК «КУБа» (ул. Цвиллинга, 25)

10.00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)

10.00 – 16:00 ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7)

10.00 – 16:00 ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16)

10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)

10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)

7 октября, воскресенье:

10:00 – 16:00 ТРК «Родник» (ул. Труда, 203)

10:00 – 16:00 ТК «Радуга» (ул. Российская, 194)

10:00 – 16:00 ТРЦ «Горки» (ул. Артиллерийская, 136)

10:00 – 16:00 ТК «Синегорье» (ул. С.Разина, 9)

Челябинск, Виктор Елисеев

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