В Челябинской области транспортный налог для пенсионеров снизят в 50 раз

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог для пенсионеров в 50 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, чтобы поддержать людей старшего возраста при адаптации к новым требованиям пенсионной системы, губернатор Борис Дубровский предложил изменить расчет налоговой ставки транспортного налога для ряда автомобилей.

Это позволит снизить транспортный налог для тысяч челябинских пенсионеров в 50 раз. С соответствующей инициативой глава региона обратится в Законодательное собрание Челябинской области.

О дополнительной льготе Борис Дубровский сообщил на встрече с ветеранским активом, приуроченной к Международному дню пожилого человека. Поздравляя пенсионеров, губернатор сказал: «Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз».

Также губернатор отметил, что в регионе началась масштабная подготовка к 85-летию Челябинской области. По решению Бориса Дубровского в ближайший год приоритетами правительства станут:

– улучшение жизни ветеранов и пожилых людей;

– решение экологических проблем;

– развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела»;

– отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска;

– здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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