«Не вписываетесь»: экс-лидеру ВИА «Ариэль» не дали выступить на юбилее родного вуза

Организаторы концерта к юбилею Челябинского института культуры указали на дверь музыканту Валерию Ярушину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на днях в Челябинске композитор и музыкант, лидер «золотого» состава группы «Ариэль» Валерий Ярушин оказался разочарован встречей с родным городом. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Только что вернулся из Челябинска, где местная общественность отметила полувековой юбилей ЧГИКа (Челябинский государственный институт культуры. – НД)… – написал музыкант. – О том, что в столице Южного Урала хотят отметить круглую дату я узнал случайно, позвонив Каплуну. Сам Борис, как он сказал, не сможет присутствовать – он в это время будет в Екатеринбурге судить песенный конкурс. Но во мне шевельнулось то далекое студенческое чувство, которое меня просто погнало на родину, в ожидании встреч с однокашниками. Даже не смутило то, что меня никто не пригласил. Думал, обрадуются, повспоминаем...»

А еще Валерия Ярушина сподвигло на поездку то, что еще в Москве он узнал о намерениях Государственного оркестра народных инструментов «Малахит» Виктора Лебедева сыграть на юбилейном концерте песню «Заповедные места», ставшую одним из хитов «Ариэля». Вот и решил известный музыкант вместе с товарищами по «Ариэлю» Ростиславом Геппом и Сергеем Шариковым исполнить со сцены театра драмы, где проходил концерт.

«Срочно сам купил билет, заказал гостиницу и прилетел. Для этого выступления привез даже классический пиджак с бабочкой – все-таки торжество!» – рассказал музыкант.

Однако организаторы праздника сюрприз не оценили: придя на репетицию в театр драмы, «ариэлевцы» будто стали участниками ожившей картины Ильи Репина «Не ждали», признается Валерий Ярушин.

«Выясняется, что эта наша песня была просто в проекте…Виктор Лебедев и не пытался ее аранжировать… Сразу мысль: у нас же есть минусовка! Тут же предлагаем организаторам: «Дайте нам три с половиной минуты, мы быстро отрепетируем». Стоит режиссер Александр Мордасов с пожилой дамой, которая изрекает: «Нет у нас времени на вашу репетицию. Да и в сценарий вы не вписываетесь…» – возмущенно передает беседу музыкантов с «ариэлевцами» Валерий Ярушин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.18

Всё для спасения рейтинга: «Единая Россия» спрячется за спиной врачей и учителей. / В Челябинской области транспортный налог для пенсионеров снизят в 50 раз. / После окрика прокуратуры мэрия Копейска вспомнила об оставшемся без тепла поселке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»