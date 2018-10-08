Подключать некому: 15 домов Челябинска до сих пор остаются без тепла

Полтора десятка многоквартирных домов остаются в Челябинске без тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что городские власти обещали подключить к отоплению весь жилфонд до конца минувшей недели, тепло пришло не во все дома областного центра. Об этом сообщили чиновники в ходе традиционного аппаратного совещания у главы города Евгения Тефтелева.

В различных районах Челябинска без тепла остаются 15 многоквартирных домов. Выяснилось, что подключать здания попросту некому: управляющие компании отказались их обслуживать. Решить вопросы с запуском теплоснабжения домов необходимо в течение сегодняшнего дня, потребовал мэр Челябинска.

Кроме того, подождать с началом отопительного сезона решили в Челябинской государственной академии физической культуры и спорта, филиал ЮУрГУ, военкомат Ленинского района, а также четыре медицинских учреждения. По словам начальника управления здравоохранения, речь идет не о муниципальных больницах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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