Депутат южноуральского сельсовета отправится в колонию за убийство

Пьяная потасовка закончилась для южноуральского депутата колонией строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении депутата одного из сельских поселений района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что 2 января южноуралец в ходе пьяной ссоры нанес удары ножом 40-летнему жителю села Кирса Верхнеуральского района. От полученных повреждений мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Подсудимый вину признал частично, заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны. «Между тем, суд установил, что пострадавший действительно в ходе ссоры причинил побои подсудимому, данное обстоятельство судом учтено в качестве смягчающего наказание как противоправное поведение, явившееся поводом к совершению преступления. Угрозы для жизни подсудимого действия пострадавшего не представляли», – рассказали в областной прокуратуре.

Суд приговорил южноуральца к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

В пользу близких родственников с осужденного взыскана компенсация морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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