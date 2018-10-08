Кадастровый инженер «увидела» наружный знак челябинского поселка, находясь в Тюмени

Кадастровый инженер привлечена к ответственности за внесение ложных сведений в межевые планы Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района областного центра провело проверку, в ходе которой установила, что кадастровым инженером в региональное управление Росреестра представлены два межевых плана по земельным участкам, в которые внесены заведомо ложные сведения о сохранности наружного знака поселка «Градский Прииск».

Кадастровый инженер в ходе проверки рассказала, что на спорные земельные участки и геодезические пункты самостоятельно не выходила, подготовив межевые планы дистанционно, находясь в Тюмени.

«При соблюдении кадастровым инженером требований к порядку осуществления геодезических работ, она не смогла бы не увидеть, что наружный знак геодезического пункта «Градский прииск», представляющий собой пирамидальную вышку высотой 27,9 метра, изготовленный из металлического уголка, не сохранился, так как уничтожен в 2013 году», – отметили в прокуратуре.

По данному факту прокуратурой района в отношении инженера возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела мировым судьей вина кадастрового инженера установлена, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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