В Челябинске продолжается обвал цен на готовый бизнес

За год готовые предприятия в Челябинске потеряли пятую часть стоимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость готового бизнеса в Челябинске составила 1 миллион 738 тысяч рублей. За год он подешевел на 21%. Таковы данные исследования, проведенного экспертами портала «Авито».

Самыми востребованными в Челябинске остаются компании из сфер услуг, торговли и общественного питания, а самыми дорогими – сельскохозяйственные. За год они снизились в цене на 50%: сейчас они стоят в среднем 6,22 миллиона рублей.

Количество желающих продать готовый бизнес в городе в III квартале 2018 года продолжило расти: число таких объявлений на сайте превысило прошлогоднее на 9%. В России предложение выросло на 10% за тот же период.

Больше всего покупателей интересовали компании сферы услуг, торговые предприятия и общепит – на них пришлось 33%, 29% и 10% запросов контактов соответственно.

Самыми дорогими видами бизнеса в Челябинске за III квартал оказались сельскохозяйственные компании стоимостью 6,22 миллиона рублей, производственные за 5,45 миллиона рублей и компании развлекательного бизнеса за 1,95 миллиона рублей.

В наиболее популярной сфере – услуг – стоимость готового бизнеса за год снизилась на 35%. В торговле, которая на втором месте по спросу, готовый бизнес уменьшился в цене на 27%, а в сфере общепита – снизился на 41%. Больше всего в Челябинске за год подорожал развлекательный бизнес (на 163%), а упали в цене заметнее всего интернет-магазины (на 86%).

По данным Авито, самый дорогой бизнес – в Москве: его средняя цена в столице составила 4,2 миллиона рублей. На втором месте – Ростов-на-Дону с ценником в 4,12 миллиона рублей, а замыкает тройку лидеров Тюмень, где готовый бизнес можно было приобрести за 3,83 миллиона рублей. Самая низкая стоимость зафиксирвана в Ульяновске: 1,62 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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