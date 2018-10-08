Власти Южного Урала направят на поддержку пенсионеров 5 миллиардов рублей

Из бюджета региона выделили 5 миллиардов рублей на льготы и скидки пенсионерам Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, об изменениях, касающихся региональных льгот пенсионерам Южного Урала, рассказал глава региона Борис Дубровской. Так, на сохранение действующих пособий и скидок и введение дополнительных льгот правительство региона потратит более 5 миллиардов рублей.

Выступая перед ветеранским активом в честь Международного дня пожилого человека, Борис Дубровский напомнил, что в результате совместной работы с областным правительством законодательное собрание приняло целый ряд законов, в соответствии с которыми без привязки к новым параметрам пенсионного возраста мужчинам с 60 лет и женщинам с 55-ти будут предоставляться региональные льготы.

«Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты. Расходы областного бюджета на перечисленные меры социальной защиты превысят 5 миллиардов рублей», – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что выполнить все обязательства в полном объеме позволяют успехи в экономике, достигнутые за последние четыре года. По решению Бориса Дубровского в ближайший год приоритетами правительства станут: улучшение жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела»; отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска; здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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