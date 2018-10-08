На челябинском вокзале цистерна с бензином дала течь

Из цистерны на станции «Челябинск-Главный» два часа выливался бензин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел утром 7 октября в грузовом парке станции «Челябинск-Главный».

«В 04:40 по местному времени в грузовом парке станции Челябинск-Главный была выявлена течь бензина из цистерны в составе грузового поезда. Цистерна была оперативно отцеплена и отправлена на специальные пути для устранения неисправности. В 06:38 по местному времени течь была устранена. Угрозы экологической безопасности нет», – сообщили в отделе по связям со СМИ ЮУЖД.

На движение пассажирских поездов на станции происшествие не повлияло.

Причины устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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