На челябинском вокзале цистерна с бензином дала течь

Из цистерны на станции «Челябинск-Главный» два часа выливался бензин.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел утром 7 октября в грузовом парке станции «Челябинск-Главный».
«В 04:40 по местному времени в грузовом парке станции Челябинск-Главный была выявлена течь бензина из цистерны в составе грузового поезда. Цистерна была оперативно отцеплена и отправлена на специальные пути для устранения неисправности. В 06:38 по местному времени течь была устранена. Угрозы экологической безопасности нет», – сообщили в отделе по связям со СМИ ЮУЖД.
На движение пассажирских поездов на станции происшествие не повлияло.
Причины устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.10.18
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