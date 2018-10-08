В Челябинской области поселок до сих пор остается без тепла

Прокуратура Агаповского района потребовала устранить нарушения в ходе отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района выявило нарушения законодательства, допущенные в ходе отопительного периода 2018-2019 годов.

«Несмотря на начало на территории района отопительного сезона, ООО «Тепловые электрические сети и системы», являясь ресурсоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения, не произвело запуск 2 котельных в поселке Приморский. В связи с чем, прокурором района директору ресурсоснабжающей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона с требованием принять меры к запуску котельных», – рассказали в областной прокуратуре.

Главе Приморского сельского поселения внесено представление с требованием принять меры к организации теплоснабжения на территории поселка.

Кроме того, в отношении ООО «ТЭСиС» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении , которое направлено для рассмотрения в Государственную Жилищную инспекцию по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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