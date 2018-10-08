Экс-мэру Миасса добавили обвинений

Накануне рассмотрение вопроса о мере пресечения бывшему главе Миасса Геннадию Васькову добавили статью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи управления ФСБ по Челябинской области предъявили экс-мэру Миасса Геннадию Васькову обвинение в покушении на получение взятки.

По некоторым данным, в ходе расследования дела об афере с покупкой здания для филиала детского сада «Умка» вскрылись новые обстоятельства, и теперь г-ну Васькову вменяется не только превышение должностных полномочий, пишет NewsMiass.ru.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Еще ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили взятку в более чем 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада. Позднее Николай Рындин был отпущен под подписку о невыезде. По некоторым данным, именно на основании его показаний экс-мэру Миасса предъявили обвинение о покушении на взятку.

12 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил Геннадию Васькову строк содержания под стражей до 11 октября 2018 года. Завтра, 9 октября, суд рассмотрит вопрос о продлении экс-чиновнику меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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