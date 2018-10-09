Полпред президента в УрФО Николай Цуканов оценил знаковые проекты ММК

В Магнитогорске побывал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», приезд полпреда Николая Цуканова во второй по величине город Челябинской области, на родину губернатора Бориса Дубровского, стал вторым визитом на Южный Урал. Ранее он побывал в Челябинске, где обратил внимание местных властей на вопросы благоустройства города.

Напомним, Николай Цуканов возглавил полпредство в УрФО в июле 2018 года. Ранее он занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, работал помощником президента РФ. В 2010-2016 годах был губернатором Калининградской области. После «уральского» назначения Николай Цуканов объехал все «подведомственные» территории и побывал почти во всех центрах регионов.

В магнитогорской поездке Николая Цуканова сопровождали губернатор Борис Дубровский, руководитель ГУ МВД по региону Андрей Сергеев, начальник областного управления Росгвардии Александр Ясинский, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор комбината Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников.

По традиции знакомство с Магнитогорском началось с экскурсии на ММК. Гости побывали в доменном цехе, оценили работу стана «2000» холодной прокатки и знаменитого «пятитысячника», посмотрели, как продвигается строительство новой аглофабрики №5. В рамках программы по улучшению экологической ситуации новую агломерационную фабрику планируют ввести в строй в 2019 году. Она должна заменить действующую и обеспечить производство охлаждённого стабилизированного агломерата по эффективной современной технологии.

«Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду – выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы – на 3 тысячи 280 тонн в год, – рассказал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Кроме того, на 600 тонн в год сократятся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут существенно улучшены условия труда работников фабрики».

В последние десятилетия Магнитогорский металлургический комбинат уделяет повышенное внимание природоохранным мероприятиям. Так, реконструкция объектов металлургического комбината в 2000-2017 годах позволила снизить выбросы на 119,2 тысячи тонн, или на 37,4 процента. Строительство новых производственных мощностей и реконструкция существующих газоочистных установок обеспечит к 2025 году сокращение выбросов еще на 16,6 тысячи тонн. Инвестиции комбината в природоохранные объекты до 2025 года превысят 38 миллиардов рублей. По итогам 2018 года инвестиции в экологические объекты составят 5,8 миллиарда рублей.

«Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших производителей стали в мире, – отметил Борис Дубровский. – Компания динамично развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии. Особое внимание ММК уделяет реализации экологических программ».

После рабочего совещания в заводоуправлении ПАО «ММК» Николай Цуканов посетил политехнический колледж и государственный технический университет имени Г.И. Носова. Высокие гости пообщались со студенческим активом вуза, а также с молодыми специалистами металлургического комбината.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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