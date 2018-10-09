В квартирах челябинцев позеленеет вода

В Челябинске пройдут мероприятия по выявлению утечек на теплосетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для определения мест утечек теплоносителя на трубопроводах и внутренних системах теплоснабжения с 11 по 18 октября в сетевую воду в Советском и Центральном районах города введут специальный безопасный краситель «Уранин». Профилактические работы осуществляет АО «УТСК» – филиал Челябинские тепловые сети.

«Уранин» – краситель, окрашивающий воду в зеленый цвет. Краситель является органическим растворителем, абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды, не оставляет осадка на поверхностях.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зеленый оттенок, жителей Челябинска просят сообщать в диспетчерскую службу Челябинских тепловых сетей по телефонам 246-72-72, 246-72-73.

Челябинск, Виктор Елисеев

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