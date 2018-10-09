Челябинская область остается одним из наименее закредитованных регионов

Бюджет Челябинской области остается одним из наименее закредитованных в стране.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в рамках визита в Магнитогорск полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов встретился с главой Южного Урала Борисом Дубровским, который доложил о текущей ситуации в регионе.

По словам Бориса Дубровского, в результате последовательной политики областного правительства за последние четыре года в регионе сложилась положительная экономическая ситуация, что подтверждают показатели 2018 года.

«Мы наблюдаем неплохую динамику по налоговым поступлениям. С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 12,6%, общая сумма поступлений за девять месяцев 2018 года превысила 143 миллиарда рублей. Уровень закредитованности – один из самых низких в стране», – сообщил губернатор.

Глава региона отметил также, что объем инвестиций по итогам первого полугодия превысил 106 миллиардов рублей, на 12,7% вырос внешнеторговый оборот и превысил 4,6 миллиарда долларов. Консолидированная прибыль крупных и средних предприятий Южного Урала увеличилась на 31% и превысила на сегодня по области 140 миллиарда рублей.

«За восемь месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,1%. В плюсе работают основные базовые отрасли, в том числе обрабатывающие производства, энергетика, производство оборудования, электронной техники, добывающий сектор. Собрано свыше 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Уборочная страда завершается успешно – область реально выходит на 2 миллиона тонн зерновых. Весомое увеличение произошло в части грузооборота автомобильного транспорта (на 12,4%), объемов работ в строительстве (на 9,4%)», – сказал Борис Дубровский.

Позитивные изменения наблюдаются и в социальном блоке. Так, учитывая рост доходов областного бюджета, Борис Дубровский поручил сохранить все региональные льготы в привязке к возрасту, а не срокам выхода на пенсию. Также по решению губернатора в честь Дня пожилого человека челябинские пенсионеры получат повышенную единовременную выплату в размере 700 рублей. Кроме того глава региона выступил с инициативой ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу.

Общественно-политическая ситуация, по словам губернатора, остается стабильной. По итогам единого дня голосования 9 сентября партия «Единая Россия» обеспечила победу для своих выдвиженцев в девяти случаях из десяти (89,7%). Позитивно разрешилась политическая ситуация в Миассе. Сейчас идет подготовка к выборам в Еткуле, Юрюзани и Коркино – там уже начались прием документов и их проверка. Предварительные заседания конкурсных комиссий запланированы на конец октября – начало ноября.

Николай Цуканов положительно оценил политическую и социально-экономическую ситуацию в области. «За четыре года экономика региона действительно показала рост, возросли расходы бюджета на социальные нужды. Но я обращаю ваше внимание также на необходимость оперативного решения острых проблем», – отметил Николай Цуканов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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