Самолеты вместо Екатеринбурга приземлились в Челябинске

Из-за сильного ветра в «Кольцово» пассажирским самолетам пришлось садиться в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Антальи, не смогли приземлиться в аэропорту назначения из-за плохих погодных услувий: скорость ветра достигала 25 метров в секунду.

В итоге два судна вынуждены были приземлиться в Челябинске, вылетев в аэропорт назначения лишь несколько часов спустя. По данным онлайн-табло аэропрта «Кольцово» задержка составила более пяти часов: вместо положенных по расписанию 02:00 и 02:20 воздушные суда, выполнявшией рейсы FV-5886 и U6-265, приземлились в «Кольцово» соответственно в 05:55 и 07:36 по местному времени.

В настоящее время аэропорт в Екатеринбурге работает в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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