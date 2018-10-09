От нападения клещей пострадали почти 20 тысяч южноуральцев

Роспотребнадзор подвел предварительные итоги сезона активности в 2018 году.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в текущем сезоне пострадало от укусов клещей 19 тысяч 598 южноуральцев, в том числе 4 тысячи 915 детей ( за аналогичный период 2017 года – 21 тысяча 442 человека, в том числе 5 тысяч 32 детей).

Среди укушенных привито от клещевого энцефалита 15%, заболело клещевым энцефалитом среди пострадавших с противоклещевым иммуноглобулином 9,2%. Зарегистрировано 1,9 случая на 100 тысяч населения заболевания клещевым энцефалитом. Все случаи у лиц, не привитых против этого заболевания. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился в 1,3 раза. Три случая заболевания связано с употреблением сырого козьего молока.

Зарегистрировано 2,1 случая на 100 тысяч населения заболевания клещевым боррелиозом. Уровень заболевания клещевым боррелиозом в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизился в 1,26 раза.

С начала сезона в лабораториях области исследовано более 5 тысяч 787 клещей, из них 0,7% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 13,5% – возбудителями боррелиоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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