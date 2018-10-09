В Челябинской области поймали школьников, крушивших маневровые светофоры

В Златоусте задержали школьников, за неделю разбивших семь семафоров.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение от оператора станции о том, что на трех маневровых светофорах разбиты линзы белого и синего огня.

Транспортные полицейские после проведенного комплекса розыскных мероприятий установили троих несовершеннолетних, 2009 года рождения. Все они живут в Златоусте и учатся в одном классе местной школы. Вечером 28 сентября подростки гуляли рядом с железнодорожной станцией. Увидев маневровый светофор, ребята решили проверить, кто из них самый меткий и начали кидать в оптическое устройство камни. В результате ими было разбито шесть линз.

В ходе проверки стало известно, что 24 сентября этими же несовершеннолетними были разбиты линзы еще в четырех железнодорожных светофорах.

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Златоуст провели с мальчиками и их родителями профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге, а также о том, что вмешательство в работу железнодорожного оборудования ставит под угрозу безопасность движения как грузовых, так и пассажирских поездов.

Так как правонарушители не достигли возраста наступления административной ответственности, за их поведение ответят родители. В отношении законных представителей мальчиков сотрудниками транспортной полиции составлены административные протоколы о неисполнении родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, соответствующие материалы направлены в школу, где учатся мальчики, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского городского округа, а также в территориальные органы внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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