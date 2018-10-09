Борис Дубровский назвал пять ключевых направлений развития Челябинской области

В Челябинской области началась подготовка к 85-летию региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 января 1934 года ВЦИК СССР принял решение о разделении Уральской области на две самостоятельных – Челябинскую и Свердловскую. Губернатор Борис Дубровский рассказал, что в связи с этим на ближайший год приоритетными для областного правительства станут пять ключевых направлений.

По словам главы региона, последние четыре года, несмотря на все потрясения, правительство последовательно развивало экономику Челябинской области:

«Мы устранили дефицит бюджета, и теперь у нас есть возможность направить заработанные деньги на улучшение жизни людей, трудом которых создавалась промышленная мощь Южного Урала», – отметил губернатор.

В ближайшее время приоритетами правительства станут улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят в Челябинске.

Не менее важное направление – здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство намерено уделить особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

«Это пять наших приоритетов, которыми мы вместе с командой будем заниматься в ближайший год. Все они направлены на одно – чтобы жители Челябинской области почувствовали изменения к лучшему в своей жизни в самое ближайшее время. Все челябинцы и жители области много для этого работали в прошедшие годы, многим жертвовали ради будущего. И вот это будущее наступает. 85 лет Челябинской области мы должны встретить достойно», – сказал Борис Дубровский.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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