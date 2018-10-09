Челябинский бизнесмен пытался провезти через границу 700 кило серной кислоты

В Челябинской области таможенники задержали предпринимателя при попытке вывезти в Казахстан почти тонну серной кислоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 700 килограммов аккумуляторной серной кислоты предприимчивый южноуралец пытался выдать за жидкое стекло. Вещество перевозилось без разрешительных документов для продажи в Казахстане.

«Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 181, данное химическое вещество относится к прекурсорам наркотических средств, психотропных веществ и для его экспортирования необходимо наличие разрешения МВД России», – напомнили в надзорном ведомстве.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) прекурсоров наркотических средств. Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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