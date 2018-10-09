В Челябинской области полиция открыла огонь по машине с подростком за рулем

Южноуральские полицейские открыли огонь во время задержания угнанного автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудник ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району в ходе преследования угнанного неизвестными автомобиля ВАЗ-2107, на 36 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» применил табельное оружие.

«Водитель автомашины не реагировал на неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке, при передвижении создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Сотрудник полиции для принудительной остановки транспортного средства произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. В результате попадания автомашина потеряла управление и совершила съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось. Водитель и пассажир получили травмы, госпитализированы», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В автомобиле ехали 17-летние жители села Долгодеревенское, один из которых ранее судим, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Водителя в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительной информации оружие сотрудником полиции применено правомерно. Проводится служебная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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