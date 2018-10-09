В России запатентовали систему спасения авиапассажиров в любых аварийных ситуациях

Челябинец Анатолий Иванов разработал и запатентовал систему для спасения жизни авиапассажиров в случае падения лайнера с любой высоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам изобретателя, его система, работающая по принципу автомобильной подушки безопасности, подходит для любых типов самолетов.

Принцип работы таков: в случае угрозы катастрофы пилот запускает систему (либо она при определенных ситуациях включается автоматически) и через 10 секунд пассажиры окажутся в воздушном коконе, состоящем из отдельных ячеек, как пчелиные соты. Ячейки соединены клапанами, что позволяет поддерживать конструкцию в рабочем состоянии, даже если половина сот будет повреждена. Кокон планируется изготавливать из негорючего материала, а при посадке на воду, он не даст самолету утонуть.

«Отмечу, что нет стопроцентной гарантии, что смогут выжить все, но большинство пассажиров, скорее всего, спасется», – цитируют Иванова «Хорошие новости».

Конструкция будет многоразовой и не потребует изменения конструкции воздушного лайнера. Установка системы на типовой среднемагистральный самолет обойдется примерно в 5 млн рублей.

«Возьмем самолет Челябинск – Москва, он совершает примерно три рейса в день, – говорит Анатолий Иванов. – Если увеличить стоимость билета на 500 рублей, то компенсировать затраты можно за два месяца».

Сейчас «Систему обеспечения безопасности при аварийной ситуации на воздушном судне» изучают в Сколково и нескольких авиакомпаниях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.10.18

Верховный суд разъяснил, должен ли призывник являться в военкомат без повестки. / В Челябинской области полиция открыла огонь по машине с подростком за рулем. / Челябинский бизнесмен пытался провести через границу 700 кило серной кислоты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»