Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков останется за решеткой

Суд отказался отпускать бывшего главу Миасса Геннадия Васькова из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил меру пресечения экс-мэру Миасса Геннадию Васькову в виде содержания под стражей до 28 декабря.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева и уехал в Челябинск. В этот же день в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра. В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Еще ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили взятку в более чем 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада.

Накануне рассмотрения вопроса о мере пресечения бывшему главе Миасса Геннадию Васькову предъявили также обвинение в покушении на получение взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.10.18

В России запатентовали систему спасения авиапассажиров в любых аварийных ситуациях. / Верховный суд разъяснил, должен ли призывник являться в военкомат без повестки. / В Челябинской области полиция открыла огонь по машине с подростком за рулем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»