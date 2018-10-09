Неврологи расскажут челябинцам, как сохранить память и предотвратить деменцию

Челябинск присоединится к проведению Всемирного дня психического здоровья. 10 октября все желающие смогут встретиться с неврологом и обсудить, как сохранить свою память.

По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается деменция. Это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, ежегодно фиксируется около 10 миллионов новых случаев заболевания. Деменция является одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире. Она оказывает глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет уход.

10 октября, в среду, на базе ГКБ № 1 в Челябинске состоится образовательная лекция на тему «Как сохранить свою память: простыми словами о сложном». Специалист расскажет о деменции и основных причинах ее возникновения, о профилактике этого синдрома в пожилом возрасте, а также о том, куда необходимо обращаться при появлении первых тревожных сигналов и о современных методах диагностики и лечения.

«Профилактикой большинства типов данного заболевания остается приверженность к здоровому образу жизни. Он подразумевает отказ от курения, алкоголя, занятия спортом и физической культурой, борьбу с лишним весом и заболеваниями сосудов, уменьшение количества стрессов, контроль уровня холестерина в крови. Мы обязательно разберем все эти моменты на лекции и адаптируем их под современный городской образ жизни», – рассказал Дмитрий Прокопьев, главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения администрации Челябинска.

Лекция состоится 10 октября в 13:30 по адресу: ул. Воровского, 16 (актовый зал).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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